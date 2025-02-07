“Азнефть” об утечке на нефтепроводе “Нефтяные камни” - Дюбенди: ремонтные работы будут завершены после стабилизации погоды

Производственное объединение (ПО) “Азнефть” подтвердило утечку на нефтепроводе “Нефтяные камни”-Чилов - Шах Сачы - Дюбенди.
Об этом сообщили в объединении в ответ на запрос
Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация об утечке на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) “Нефтяные камни” и месторождения “Гюнашли” на берег.
В “Азнефти” отметили, что нефтепровод осуществляет транспортировку нефти и конденсата с “Нефтяных камней” в направлении Дюбенди.
”Несмотря на сложные погодные условия, ведутся работы по устранению инцидента.
В целях обеспечения безопасности персонала, который будет проводить ремонтно-восстановительные работы, необходима стабилизация погодных условий. После создания безопасных условий работы будут завершены”, – сообщили в объединении.