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“Азнефть” об утечке на нефтепроводе “Нефтяные камни” - Дюбенди: ремонтные работы будут завершены после стабилизации погоды

“Азнефть” об утечке на нефтепроводе “Нефтяные камни” - Дюбенди: ремонтные работы будут завершены после стабилизации погоды Производственное объединение (ПО) “Азнефть” подтвердило утечку на нефтепроводе “Нефтяные камни”-Чилов - Шах Сачы - Дюбенди.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 21:09
“Азнефть” об утечке на нефтепроводе “Нефтяные камни” - Дюбенди: ремонтные работы будут завершены после стабилизации погоды

Производственное объединение (ПО) “Азнефть” подтвердило утечку на нефтепроводе “Нефтяные камни”-Чилов - Шах Сачы - Дюбенди.

Об этом сообщили в объединении в ответ на запрос Report.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация об утечке на трубопроводе, по которому нефть транспортируется с территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) “Нефтяные камни” и месторождения “Гюнашли” на берег.

В “Азнефти” отметили, что нефтепровод осуществляет транспортировку нефти и конденсата с “Нефтяных камней” в направлении Дюбенди.

”Несмотря на сложные погодные условия, ведутся работы по устранению инцидента.

В целях обеспечения безопасности персонала, который будет проводить ремонтно-восстановительные работы, необходима стабилизация погодных условий. После создания безопасных условий работы будут завершены”, – сообщили в объединении.

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Версия на английском языке SOCAR: Oil leak occurred in Oil Rocks - Dubandi oil pipeline, repair works depend on weather conditions
Версия на азербайджанском языке "Azneft": "Neft Daşları” - Dübəndi neft xəttində sızma baş verib, təmir işləri hava şəraitindən asılıdır - EKSKLÜZİV

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