 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR: На магистральном газопроводе начаты ремонтные работы

    Газоснабжение потребителей не ограничено

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ На магистральном газопроводе, где произошел пожар, начаты ремонтно-восстановительные работы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    "Как сообщалось, 10 января в 20:45 на 1000-милиметровом магистральном газопроводе Сангачальские основные установки – Газимамед произошел пожар. В результате предпринятых мер пожал локализован и потушен, подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию, газоснабжение потребителей не ограничено. На газопроводе начаты ремонтно-восстановительные работы", - говорится в информации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi