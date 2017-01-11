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    SOCAR на 71% увеличил отчисления в госбюджет

    В прошлом году компания перечислила в бюджет 1,4 млрд. манатов

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В декабре 2016 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 129,056 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 53,736 млн. манатов или 71,3% больше, чем в декабре 2015 года. В январе-декабре отчисления в госбюджет составили 1 395,421 млн. манатов.

    Помимо этого, в декабре 2016 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,666 млн. манатов. В целом, в январе-декабре отчисления компании в ГФСЗ составили 144,417 млн. манатов, что на 5,119 млн. манатов или 3,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. 

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