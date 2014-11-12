SOCAR на 6% увеличила экспорт прибыльной нефти

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-октябре текущего года по трем маршрутам - Баку-Новороссийск, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса экспортировала на мировые рынки 20,657 млн. тонн нефти. Это на 1,9% больше, чем в январе-октябре прошлого года. Об этом Report сообщили в SOCAR.

По трубопроводу Баку-Новороссийск за 10 месяцев экспортировано 847,352 тыс. тонн нефти.

По трубопроводам Баку-Джейхан и Баку-Супса экспортировалась прибыльная нефть Азербайджана марки AzeriLight, добытая в рамках проекта разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Объем экспорта прибыльной нефти за 10 месяцев составил 19,809 млн. тонн. Из них экспорт нефти по трубопроводу Баку-Супса составил 2,533 млн. тонн, по Баку-Джейхан - 17,276 млн. тонн нефти. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт прибыльной нефти увеличился на 5,5%.

Отметим, что прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".