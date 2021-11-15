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SOCAR: Мошенники предлагают в сети выигрыши от имени компании

SOCAR: Мошенники предлагают в сети выигрыши от имени компании Интернет-мошенники в очередной раз начали рассылать сообщения о возможности выиграть подарки и получить прибыль от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и других компаний.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 17:08
SOCAR: Мошенники предлагают в сети выигрыши от имени компании

Интернет-мошенники в очередной раз начали рассылать сообщения о возможности выиграть подарки и получить прибыль от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и других компаний.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

Отмечается, что целью подобных рассылок является получение личных данных граждан.

"SOCAR решительно заявляет, что не предлагает возможности выиграть призы и получить прибыль, проводя опросы или конкурсы через интернет. Все объявления компании публикуются только на сайте socar.az. Мы рекомендуем всем быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку мошенников”, - заявили в компании.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: "İnternetlə qazanc əldə etmək imkanları təklif etmirik"

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