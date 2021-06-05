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SOCAR: Мы не планируем строительство метанолового завода в России

SOCAR: Мы не планируем строительство метанолового завода в России В данный момент в проекты Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) строительство метанолового завода в РФ не входит.
Энергетика
5 июня 2021 г. 15:10
SOCAR: Мы не планируем строительство метанолового завода в России

В данный момент в проекты Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) строительство метанолового завода в РФ не входит.

Как сообщает Report, об этом в интервью российским СМИ заявил Фарид Джафаров, генеральный директор "СОКАР Рус" - "дочки" SOCAR в России.

По его словам, SOCAR выступил в качестве технического консультанта для проекта метанолового завода в Высоцке: "Проект уже на достаточно продвинутой стадии. Были завершены все проектные работы, ведутся переговоры по реализации этого проекта под ключ. Hyundai выступает в качестве генподрядчика. Когда всё будет реализовано, то это будет первый метаноловый портовый завод в России. Он будет получать природный газ по трубе, перерабатывать в метанол и дальше отправлять к потребителю".

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Версия на английском языке SOCAR: There are plans to build methanol plant in Russia
Версия на азербайджанском языке SOCAR: Rusiyada metanol zavodunun tikintisi planlaşdırılmır

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