SOCAR: Мы не планируем строительство метанолового завода в России

В данный момент в проекты Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) строительство метанолового завода в РФ не входит.

В данный момент в проекты Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) строительство метанолового завода в РФ не входит.

Как сообщает Report, об этом в интервью российским СМИ заявил Фарид Джафаров, генеральный директор "СОКАР Рус" - "дочки" SOCAR в России.

По его словам, SOCAR выступил в качестве технического консультанта для проекта метанолового завода в Высоцке: "Проект уже на достаточно продвинутой стадии. Были завершены все проектные работы, ведутся переговоры по реализации этого проекта под ключ. Hyundai выступает в качестве генподрядчика. Когда всё будет реализовано, то это будет первый метаноловый портовый завод в России. Он будет получать природный газ по трубе, перерабатывать в метанол и дальше отправлять к потребителю".