SOCAR: Мы не намерены снижать зарплату наших работников

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не намерена снижать зарплату работников.

Как сообщает Report, таким образом SOCAR прокомментировал распространенную информацию о снижении заработных плат в компании.

"В поддержку процесса интеграции государства в международное сообщество, компания осуществляет свою деятельность в соответствии с международными стандартами. Ставшая глобальной компанией SOCAR и подведомственные учреждения нацелены на то, чтобы система оценки и оплаты труда отвечала требованиям дня. В SOCAR создана проектная группа по подготовке новых нормативных документов по организации и нормированию труда, приведения существующих документов в соответствие с международной практикой, не противоречащей законодательству Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с планом проекта, разработаны должностные стандарты работников аппарата управления, которые внедряются с прошлого года.

"В соответствии со стандартами, проведен рабочий анализ по каждой должности, установлен уровень соответствия международным стандартам фактических должностных позиций работников. В соответствии с новыми стандартами, произведен перерасчет зарплат работников по шкале оклада. Руководство SOCAR, считая неприемлемым снижение социального благосостояния работников, компенсирует потери каждого работника, зарплата которого снизилась по шкале оклада в результате внедрения новых должностных стандартов. Таким образом, новые штатные расписания буду соответствовать международным стандартам и ни один работник не пострадает от этого процесса", - говорится в заявлении SOCAR.