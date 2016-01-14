​SOCAR может увеличить поставки газа в Грузию на 11-13%

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) допускает возможность увеличения объема поставок природного газа в Грузию до 7 млн. кубометров в сутки. Об этом Report сообщил генеральный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

Отметим, что на сегодняшний день по принадлежащим SOCAR магистральным газопроводам в Грузию транспортируется 6,2-6,3 млн. кубометров газа в сутки. Помимо этого, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) ежесуточно транспортируется 2,8-3 млн. кубометров газа "Шахдениз-1".

Напомним, что вчера в Тбилиси состоялась встреча представителей SOCAR и правительства Грузии. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся нынешнего технического состояния газопроводов и возможностей увеличения поставок в целях удовлетворения растущего спроса на природный газ в зимнем сезоне в Грузии.

На встрече принимали участие с азербайджанской стороны президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров, начальник Управления инвестиций Вагиф Алиев, начальник Управления маркетинга и экономических операций Аднан Ахмедзаде, гендиректор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, с грузинской стороны - премьер-министр этой страны Георгий Квирикашвили, министр энергетики Каха Каладзе.