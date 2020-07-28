SOCAR может утвердить новый стратегический план развития осенью

Изменения в нефтегазовой отрасли и новые требования времени ставят перед энергетическими компаниями новые цели

Подготовка нового стратегического плана развития SOCAR, охватывающего период до 2035 года, может быть завершена до осени этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов во время онлайн-встречи с участием НПО, посвященной управлению человеческими ресурсами.

По его словам, разработку нового стратегического плана развития осуществляет компания McKinsey: "Подготовка документа находится на завершающей стадии. Вероятно, он будет завершен до сентября”

Он отметил, что изменения в нефтегазовой отрасли и новые требования времени ставят перед энергетическими компаниями новые цели: "SOCAR также углубит и разовьет свою деятельность в области химии, разведки, добычи, цифровых технологий и искусственного интеллекта в рамках новой стратегии развития".