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    SOCAR может сотрудничать с Ираном в сфере маркетинга

    SOCAR высоко оценивает сотрудничество с Ираном

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) высоко оценивает нынешний уровень сотрудничества с Ираном.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE).

    Он отметил, что SOCAR заинтересован в сотрудничестве с этой страной: "Сюда может войти также сотрудничество в сфере маркетинга".

    "Нет никаких препятствий для сотрудничества с Ираном", - сказал В.Беглярбеков.

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