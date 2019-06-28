SOCAR может рассмотреть возможность инвестирования в автозаправочную сеть Беларуси

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает и регулярно оценивает существующие инвестиционные возможности во всех странах.

Об этом Report сообщил замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя распространенную информацию о намерении компании открыть автозаправочные станции (АЗС) под брендом SOCAR в Беларуси.

По его словам, проекты в области переработки нефти и газа на сегодняшний день более рентабельны для компании.

"Инвестиции в АЗС не входят в число приоритетов нашей инвестиционной стратегии. Но если будут выгодные предложения, мы можем рассмотреть инвестиции в автозаправочную сеть и в Беларуси", - сказал представитель Госнефтекомпании.

По словам Ахмедова, в целом SOCAR предпочитает инвестиционные проекты, которые создают синергию с текущей деятельностью или позволяют интегрировать различные операционные отрасли в будущем.

Напомним, что ряд белорусских СМИ на днях опубликовали информацию о планах SOCAR открыть сеть автозаправочных станций в Беларуси.

Автозаправочные станции SOCAR действуют в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.