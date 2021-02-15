SOCAR может купить сеть АЗС в Словении

Австрийская энергетическая компания OMV выставила на продажу свои АЗС в Словении

Австрийская энергетическая компания OMV выставила на продажу свои АЗС в Словении.

Как сообщает Report со ссылкой на словенские СМИ, OMV Словения хочет продать 92,25% акций 120 АЗС в Словении.

О намерении приобрести эти АЗС уже заявили польская PNK Orlean, венгерская MOL, российский Лукойл, а также Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Напомним, что у SOCAR имеется 82 АЗС в Австрии с 2019 года. Компания "Лукойл" с 2010 года приобретает АЗС в Хорватии.

Отметим, что OMV является вторым по величине участником на рынке нефтепродуктов Словении, где имеет 20%-ную долю.

10 дней назад компания OMV решила продать 92,25% акций OMV Словения в рамках инвестиционной программы продаж. У компании OMV есть автозаправочные станции в Словении под брендами OMV, Eurotruck, Avanti и Diskont. Компания также работает на этом рынке под брендом OMV Marine. Компания заявила, что не намерена продавать этот бренд.