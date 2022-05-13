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SOCAR: Мошенники в социальных сетях не имеют отношения к нашей компании

SOCAR: Мошенники в социальных сетях не имеют отношения к нашей компании В последние дни некоторые страницы в различных социальных сетях якобы от имени Государственной нефтяной компании (SOCAR) предлагают гражданам возможности инвестирования или трудоустройства.
Энергетика
13 мая 2022 г. 13:49
SOCAR: Мошенники в социальных сетях не имеют отношения к нашей компании

В последние дни некоторые страницы в различных социальных сетях якобы от имени Государственной нефтяной компании (SOCAR) предлагают гражданам возможности инвестирования или трудоустройства.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

"Эти мошеннические страницы не имеют никакого отношения к SOCAR, компания не несет никакой ответственности. Призываем граждан не терять бдительности и, если они столкнутся с подобными случаями, незамедлительно обращаться в соответствующие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Отметим, что прием на работу в SOCAR осуществляется на конкурсной основе. С перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте компании (www.socar.az) в разделе "Прием на работу" ("Карьера"). Подробная информация об условиях конкурса размещена в этом разделе.

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