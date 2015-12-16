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    ​SOCAR: Мониторинг экологической ситуации в районе аварии проводится по несколько раз в день

    Нефтяные разливы на территории не наблюдаются

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 16 декабря состоялся очередной мониторинг рабочей группы, созданной в связи с аварией, произошедшей на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, совместная рабочая группа, в которую входят специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства экологии и природных ресурсов, компаний SOCAR и BP, на специально оснащенных кораблях и вертолетах осмотрели место аварии.

    Отмечено, что на территории месторождения "Гюнешли" и "Нефтяных камней" не наблюдаются нефтяные разливы.

    "В противовес распространенной некоторыми СМИ информации о нефтяных разливах на территории, съемки ОАО "Азеркосмос" и принадлежащего канадской компании MDA спутника Radarsat-2 подтверждают результаты мониторинга рабочей группы", - сообщили в SOCAR.

    "Результаты мониторинга будут периодически доводиться до сведения общественности", - отмечается в сообщении. 

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