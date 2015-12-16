​SOCAR: Мониторинг экологической ситуации в районе аварии проводится по несколько раз в день

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 16 декабря состоялся очередной мониторинг рабочей группы, созданной в связи с аварией, произошедшей на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, совместная рабочая группа, в которую входят специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства экологии и природных ресурсов, компаний SOCAR и BP, на специально оснащенных кораблях и вертолетах осмотрели место аварии.

Отмечено, что на территории месторождения "Гюнешли" и "Нефтяных камней" не наблюдаются нефтяные разливы.

"В противовес распространенной некоторыми СМИ информации о нефтяных разливах на территории, съемки ОАО "Азеркосмос" и принадлежащего канадской компании MDA спутника Radarsat-2 подтверждают результаты мониторинга рабочей группы", - сообщили в SOCAR.

"Результаты мониторинга будут периодически доводиться до сведения общественности", - отмечается в сообщении.