SOCAR: Модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева улучшит экологическую ситуацию в стране

На НПЗ имени Гейдара Алиева Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), основанном в 1953 году, реализуются второй и третий этапы проекта модернизации и реконструкции.

Как сообщили Report в SOCAR, в результате модернизации на заводе запустят производство дизтоплива и бензина по стандарту Евро-5 в 2021-2022 годах. В то же время планируется завершить работы по увеличению производства до 7,5 млн тонн в 2024-2025 годах.

Одной из основных целей проекта является улучшение экологической ситуации в Баку. В процессе производства, особенно при эксплуатации старого оборудования, возникают риски для окружающей среды, и модернизация способствует минимизации подобных рисков. С этой целью планируется внедрение современных технологий, отвечающих международным требованиям.

Защита атмосферного воздуха

В результате модернизации качество производимого в стране топлива будет доведено до уровня Евро-5, что позволит значительно снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу. Если принять во внимание, что сегодня в Азербайджане на транспортные средства приходится более 80% подобных выбросов, то становится ясно, что модернизация завода будет способствовать охране окружающей среды.

В соответствии с документом по Оценке воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС), эксплуатация новых и модернизированных установок на НПЗ отвечает руководству по охране окружающей среды, здоровья и безопасности при переработке нефти Международной финансовой корпорации (Группа Всемирного банка), что окажет положительное влияние на охрану окружающей среды и атмосферного воздуха. В рамках проекта также будет создана система для онлайн-мониторинга выбросов как самим заводом, так и полномочными органами. В настоящее время ведутся обсуждения с международными экспертами по применению системы, изучаются технологии. Кроме того, строительство новой факельной установки сведет к минимуму попадание выбросов в атмосферу.

Очистка промышленных сточных вод с помощью современных установок

Строительство новой установки по очистке сточных вод, включающей механическую и биологическую очистку, является одним из ключевых компонентов проекта модернизации. Сейчас идет подготовка к ее строительству, выбрана компания-производитель.

Снижение уровня шума

Ведутся работы по снижению уровня шума до 65 дБ (A) в полдень (07:00-22:00) и 45 дБ (A) - ночью (22:00-07: 00) в соответствии с санитарными нормами для жилых районов. В этих целях будут использоваться современные установки и системы шумоподавления.

Передача территории бывшего завода "Азернефтйаг" проекту "Белый город"

Сооружения и резервуары завода "Азернефтйаг", который являлся крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Российской империи в Черном городе, действующего с конца XIX века, будут демонтированы, а его территория вскоре передана проекту "Белый город".

НПЗ имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.