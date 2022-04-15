SOCAR: Модернизация НПЗ имеет большое экологическое значение для нашей страны

Проект "Модернизация и реконструкция" Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) имеет большое экологическое значение для нашей страны.

Проект "Модернизация и реконструкция" Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) имеет большое экологическое значение для нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сообщил сегодня менеджер по окружающей среде компании Downstream Management SOCAR Турал Магеррамов во время общественных слушаний в рамках проекта "Модернизация и реконструкция" НПЗ.

По его словам, в ходе проекта было уделено внимание требованиям местного и международного экологического законодательства, а также применению современных технологий.

Отметим, что сегодня с целью информирования общественности о работах, проводимых в рамках проекта "Модернизация и реконструкция" НПЗ имени Гейдара Алиева, обсуждения документа по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), подготовленного по строительству и эксплуатации очистной установки и трубопровода для сброса очищенных сточных вод в Каспийское море, были проведены общественные слушания. В мероприятии приняли участие представители различных государственных структур, специалисты по окружающей среде, представители СМИ и неправительственных организаций.