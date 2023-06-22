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SOCAR: Мировые цены на нефть удовлетворительны для среднесрочного планирования

SOCAR: Мировые цены на нефть удовлетворительны для среднесрочного планирования Азербайджанская государственная нефтегазодобывающая компания SOCAR считает текущие цены на нефть удовлетворительными для среднесрочного планирования.
Энергетика
22 июня 2023 г. 14:44
SOCAR: Мировые цены на нефть удовлетворительны для среднесрочного планирования

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR считает текущие цены на нефть удовлетворительными для среднесрочного планирования.

Как передает Report, об этом в интервью S&P Global заявил заместитель вице-президента компании Виталий Беглярбеков.

"Мы успешно работали в различных ценовых условиях, в том числе, достаточно низких. То, что мы имеем сейчас, полностью удовлетворительно с точки зрения среднесрочного планирования", - сказал Беглярбеков.

Коснувшись вопроса действий Азербайджана в рамках ОПЕК+, представитель SOCAR, отметил, что страна поддерживает политику, проводимую этой организацией. Несмотря на недавнее падение цен на нефть, есть ожидания их роста опять, сказал он.

"Я не верю, что цены пойдут и дальше вниз, тенденция будет восходящей. Если это правильно, то я не ожидаю существенных сокращений в добыче нефти", - сказал он, добавив, что ситуация может измениться, если произойдет снижение спроса в Азии и западных странах, в первую очередь, в США.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: “Dünya bazarında neft qiymətləri ortamüddətli planlaşdırma üçün qənaətbəxşdir”
Версия на английском языке SOCAR: World oil prices are satisfactory for medium-term planning

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