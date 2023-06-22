SOCAR: Мировые цены на нефть удовлетворительны для среднесрочного планирования

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR считает текущие цены на нефть удовлетворительными для среднесрочного планирования.
Как передает Report, об этом в интервью S&P Global заявил заместитель вице-президента компании Виталий Беглярбеков.
"Мы успешно работали в различных ценовых условиях, в том числе, достаточно низких. То, что мы имеем сейчас, полностью удовлетворительно с точки зрения среднесрочного планирования", - сказал Беглярбеков.
Коснувшись вопроса действий Азербайджана в рамках ОПЕК+, представитель SOCAR, отметил, что страна поддерживает политику, проводимую этой организацией. Несмотря на недавнее падение цен на нефть, есть ожидания их роста опять, сказал он.
"Я не верю, что цены пойдут и дальше вниз, тенденция будет восходящей. Если это правильно, то я не ожидаю существенных сокращений в добыче нефти", - сказал он, добавив, что ситуация может измениться, если произойдет снижение спроса в Азии и западных странах, в первую очередь, в США.