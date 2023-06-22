SOCAR: Мировые цены на нефть удовлетворительны для среднесрочного планирования

Азербайджанская государственная нефтегазодобывающая компания SOCAR считает текущие цены на нефть удовлетворительными для среднесрочного планирования.

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR считает текущие цены на нефть удовлетворительными для среднесрочного планирования.

Как передает Report, об этом в интервью S&P Global заявил заместитель вице-президента компании Виталий Беглярбеков.

"Мы успешно работали в различных ценовых условиях, в том числе, достаточно низких. То, что мы имеем сейчас, полностью удовлетворительно с точки зрения среднесрочного планирования", - сказал Беглярбеков.

Коснувшись вопроса действий Азербайджана в рамках ОПЕК+, представитель SOCAR, отметил, что страна поддерживает политику, проводимую этой организацией. Несмотря на недавнее падение цен на нефть, есть ожидания их роста опять, сказал он.

"Я не верю, что цены пойдут и дальше вниз, тенденция будет восходящей. Если это правильно, то я не ожидаю существенных сокращений в добыче нефти", - сказал он, добавив, что ситуация может измениться, если произойдет снижение спроса в Азии и западных странах, в первую очередь, в США.