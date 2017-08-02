 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR Methanol и Институт нефтехимических процессов подписали меморандум о взаимопонимании

    Документ подписали гендиректор компании Эльнур Мустафаев и директор института Вагиф Аббасов

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и Институт нефтехимических процессов им. Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

    Об этом сообщили Report в SOCAR Methanol.

    Документ подписали гендиректор компании Эльнур Мустафаев и директор института Вагиф Аббасов.

    Меморандум предусматривает укрепление и усовершенствование сотрудничества между двумя структурами в научно-практической и производственной сферах. Сюда входит определение новых возможностей в области применения метанола, а также научно-техническое сотрудничество по усовершенствованию производства метанола.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi