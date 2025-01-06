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SOCAR: Меры безопасности усилены из-за резкой смены погоды

SOCAR: Меры безопасности усилены из-за резкой смены погоды
Энергетика
6 января 2025 г. 10:53
SOCAR: Меры безопасности усилены из-за резкой смены погоды

На производственных участках ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности в связи с резким изменением погодных условий и ветреной погодой.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, выполнение опасных работ приостановлено, а для защиты здоровья сотрудников приняты дополнительные меры в рамках трудовых норм.

"На всех участках проводятся разъяснительные работы, с ряда морских объектов произведена эвакуация персонала. Текущая ситуация находится под контролем", - сообщили в SOCAR.

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Версия на английском языке SOCAR: Security measures strengthened due to sudden changes in weather
Версия на азербайджанском языке SOCAR: Havanın kəskin dəyişməsinə görə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

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