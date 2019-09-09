SOCAR: Мегапроект Азербайджана - "Южный газовый коридор" близится к завершению

Мегапроект Азербайджана - "Южный газовый коридор" близится к завершению.

Об этом заявил Report замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, прогресс по таким сегментам проекта, как расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство газопровода TANAP составил около 100%.

Он отметил, что во второй стадии разработки Шахдениз, одного из крупнейших газоконденсатных месторождений мира, достигнут прогресс в 93%. Прогресс по строительству газопровода TAP составил 88,8%.

"Совокупная доля финансирования Азербайджана по всем сегментам "Южного газового коридора" составляет около ¼ – около 10,1 млрд долларов. Примерно 97% данной суммы уже инвестировано как за счет собственного капитала, так и за счет привлеченных извне средств финансовых институтов”, - подчеркнул И.Ахмедов.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.