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    SOCAR Marine впервые осуществил поставки очищенного от серы LNG

    SOCAR Marine планирует развить турецкий рынок бункерного топлива

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ SOCAR Marine, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществила первую заправку сжиженным природным газом (LNG) с нулевым содержанием серы недавно построенного грузового судна типа Ро-Ро на территории Tuzla Sedef Tersanesi.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания нацелена на продажи продукта LNG в качестве судового топлива.

    SOCAR Marine планирует развить турецкий рынок бункерного топлива и достичь мирового уровня в этом сегменте. 

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