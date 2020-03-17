SOCAR Marine стала лидером по продажам судового топлива

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Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), действующая в секторе продажи судового топлива в Турции - SOCAR Marine в 2019 году осуществила продажу этой продукции в объеме 600 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания стала лидером в секторе международной торговли судовым топливом.

Топливо продавалось для судов, пересекающих транзитом проливы Турции, выполняющим грузовые операции в турецких портах. Доля компании на рынке увеличилась и превысила 25%.

Отметим, что SOCAR Marine была создана в 2013 году.