SOCAR Marine стала лидером по продажам судового топлива

Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), действующая в секторе продажи судового топлива в Турции - SOCAR Marine в 2019 году осуществила продажу этой продукции в объеме 600 тыс. тонн.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания стала лидером в секторе международной торговли судовым топливом.
Топливо продавалось для судов, пересекающих транзитом проливы Турции, выполняющим грузовые операции в турецких портах. Доля компании на рынке увеличилась и превысила 25%.
Отметим, что SOCAR Marine была создана в 2013 году.