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    SOCAR лидирует по объему импорта газа в Украину в прошлом квартале

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Торговый дом SOCAR Ukraine, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, в июле-сентябре этого года импортировала 144 млн кубометров газа в Украину.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, это равно 4,11% общих объемов импорта газа в страну в третьем квартале 2018 года. Газ из Европы в Украину в этом периоде поставляло больше 30 компаний, объемы импорта составили 3,5 млрд кубометров.

    Частные импортеры газа импортировали в Украину 761 млн кубометров в июле-сентябре этого года. Это равно 18,9% общих поставок газа в страну. Основные объемы импорта пришлись на 5 компаний. Лидирующим импортером стал Торговый дом SOCAR Ukraine.

    В целом, в январе-сентябре этого года трейдеры импортировали в Украину 6,2 млрд кубометров газа.

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