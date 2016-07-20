​SOCAR: Компания строго соблюдает правила проведения тендерных процедур

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "Политика в сфере закупок и правила назначения подрядчиков Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) полностью прозрачны и опубликованы на веб-сайте компании".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR касательно распространенных в последние недели на страницах СМИ вопросов и недоразумений в связи с процедурами закупок компании.

По информации, SOCAR во всех проектах соблюдает политику закупок. "Одна из независимых аудиторов - компания KPMG в своем отчете подтвердила, что SOCAR разработала стандарты закупок, отвечающих соответствующим требованиям законодательства, и применяет их [http://www.socar.az/1/report-en.pdf].

Следует отметить, что в рамках различных строительных проектов компании Tekfen и Azfen заключили контракты c различными организациями. Однако некоторые СМИ пытаются приписать их SOCAR. В качестве примера можно привести сотрудничество между консорциумом Южно-Кавказского трубопровода, управляемого компанией BP, и компанией Azfen, ошибочно приписываемое SOCAR".

В заявлении компании отмечается, что SOCAR строго соблюдает правила проведения тендерных процедур, отраженные в политике закупок: "Решения SOCAR о сотрудничестве с компанией Tekfen приняты на основе конкурентоспособных тендерных предложений, отвечающих всем критериям оценки. SOCAR выбирает подрядчиков на основе общего опыта работы, опыта работы с SOCAR, операционных возможностей и квалификации. Наряду с этим, SOCAR учитывает обязательства перед местными и стратегическими бизнес-партнерами".

"В некоторых статьях ссылаются на старый отчет Global Witness, хотя SOCAR на отдельной веб-странице дал ответы на все вопросы, поднятые в этом отчете (www.azerbaijananonymousexplained.com).

Мы приглашаем все СМИ, прежде чем распространять какую-либо информацию о SOCAR, связаться с нами и уточнить информацию", - подчеркивается в заявлении компании.