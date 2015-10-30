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    ​SOCAR: Компания SOCAR Trading намерена открыть торговое представительство в Канаде

    В связи с этим ведутся соответствующие работы

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В последние дни в СМИ распространилась информация об открытии в ближайшее время в Канаде представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и пресс-службы компании, в Канаде свое торговое представительство планирует открыть не SOCAR, а компания SOCAR Trading и в связи с этим ведутся соответствующие работы. 

    Отметим, что торговое представительство будет находиться в нефтяной столице Канады - городе Калгари.  

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