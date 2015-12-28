​SOCAR: Компания не планирует пересмотр цен на газ в Грузии

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Energy Georgia готова конкурировать с российским "Газпромом" в сфере поставок газа на коммерческий рынок.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал генеральный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

М.Мамедов отметил, что рынок Грузии ограничен для конкуренции: "Мы знаем, что поставки социального газа составляют максимум 2,3-2,4 млрд. кубометров в год. Цены здесь достаточно низкие и не меняются. Несмотря на девальвацию, цены не изменились, и компания не планирует пересмотр цен".

Глава компании также отметил, что объем поставок коммерческого газа составляет 900-950 млн. кубометров: "Это свободный рынок и мы в любое время готовы к конкуренции".