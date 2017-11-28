SOCAR-KBR будет осуществлять работы FEED на новой платформе АЧГ

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Совместное предприятие SOCAR-KBR будет осуществлять работы FEED (Front End Engineering Design – предварительное проектирование) и детальный инжиниринг на новой платформе в рамках обновленного проекта разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (ACG) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора SOCAR-KBR Орхан Джафаров.

По его словам, уже подписан контракт по работам на платформе "Центрально-Восточный Азери".

О. Джафаров отметил, что последний проект компании - это договор FEED для верхних модулей на "Нефтяных камнях" по проекту разработки месторождения "Абшерон": "Кроме того, SOCAR-KBR является подрядчиком PMC (Project Management Consulting - консультант по управлению проектами) по ПО "Азерикимья" и проекту реконструкции и модернизации и НПЗ имени Гейдара Алиева. Модернизация завода завершится в 2021 году".

Он добавил, что в следующем году количество местных инженеров, работающих в компании, достигнет 200 человек.

14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

Первая добыча нефти с новой платформы начнется примерно в 2023 году.

Напомним, что учрежденное SOCAR и американской компанией KBR совместное предприятие SOCAR-KBR, головной офис которого находится в Хьюстоне (США), является одним из ведущих учреждений мира по оказанию инженерных, закупочных, строительных и различных услуг. Компания начала деятельность в Азербайджане в 1993 году в качестве первого международного подрядчика по оказанию инженерных услуг, и с тех пор обслуживает такие крупные проекты, как "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз".