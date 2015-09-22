SOCAR откроет до 14 топливозаправочных пунктов в Румынии к концу следующего года

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) до конца 2016 года планирует открыть в Румынии дополнительно 12-14 топливозаправочных пунктов.
Как передает Report, об этом сообщил глава представительства в Румынии Хамза Керимов в своем интервью румынскому журналу "Обзор нефтяной промышленности".
Он отметил, что эти станции откроются в крупных городах Румынии.
"SOCAR продолжает расширять сеть топливозаправочных пунктов в Румынии. За счет расширения сети ТЗП SOCAR увеличит свою долю на рынке этой страны. Нас радует, что румынский народ доволен качеством наших услуг", - сообщил Х.Керимов.
Он напомнил, что с начала деятельности SOCAR Romania в 2011 году и до сегодняшнего дня в стране под брендом SOCAR действуют 31 ТЗП.
Отметим, что SOCAR имеет топливозаправочные пункты в 14 регионах этой страны.
Günel AbbasovaАвтор новости
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