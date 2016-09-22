SOCAR к концу года планирует сократить потери газа до 3,6%

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в целях минимизации потерь выделила на реконструкцию газового хозяйства около 1,2 млрд. долларов.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, потери в системе к концу года планируется сократить с 16% до 3,6% . “Это означает снижение потерь газа с 2,36 млрд. кубометров до 400-500 млн. кубометров. С момента установки новой системы газовые потери в Гаджигабульском районе сократились до 1%. В Хазарском районе раньше этот показатель составлял 76%, сейчас меньше 20%”, - добавил Р.Абдуллаев.

Он также отметил, что в настоящее время население страны полностью погашает долги за газ, задержки отмечаются только у нескольких бюджетных организаций.

Президент SOCAR рассказал также о реализуемой в стране программе газификации, отметив, что если в 2010 году число активных газовых абонентов было около 780 тыс., то в настоящее время достигло 1,980 млн. По его словам, к концу года число абонентов может достичь 2 млн.

“Газовое хозяйство Азербайджана претерпело большие изменения. В целом по стране газифицировано до 92% хозяйств. Все эти работы выполняются в рамках соответствующей госпрограммы и находятся под контролем президента Ильхама Алиева. Согласно поставленной президентом перед нами задаче, до 2018 года азербайджанское население должно быть максимально обеспечено газом”, - заключил глава компании.