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SOCAR изучает новые возможности сотрудничества с американской компанией в энергетическом секторе

SOCAR изучает новые возможности сотрудничества с американской компанией в энергетическом секторе Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили новые возможности сотрудничества с американской компанией OliverWyman Group, в частности с точки зрения инновационных решений для энергетического сектора.
Энергетика
24 января 2025 г. 09:40
SOCAR изучает новые возможности сотрудничества с американской компанией в энергетическом секторе

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудила новые возможности сотрудничества с американской компанией OliverWyman Group, в частности с точки зрения инновационных решений для энергетического сектора.

Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети "X".

Наджаф отметил, что провел переговоры с президентом и главным исполнительным директором американской компании Oliver Wyman Group Ником Штудером на полях Давосского форума.

"Мы обсудили текущие инициативы SOCAR по обеспечению устойчивого развития, включая прогресс в области низкоуглеродных технологий и цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji sektorunda yeni əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır

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