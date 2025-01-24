SOCAR изучает новые возможности сотрудничества с американской компанией в энергетическом секторе

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили новые возможности сотрудничества с американской компанией OliverWyman Group, в частности с точки зрения инновационных решений для энергетического сектора.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудила новые возможности сотрудничества с американской компанией OliverWyman Group, в частности с точки зрения инновационных решений для энергетического сектора.

Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети "X".

Наджаф отметил, что провел переговоры с президентом и главным исполнительным директором американской компании Oliver Wyman Group Ником Штудером на полях Давосского форума.

"Мы обсудили текущие инициативы SOCAR по обеспечению устойчивого развития, включая прогресс в области низкоуглеродных технологий и цифровой трансформации", - говорится в сообщении.