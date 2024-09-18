О нас

SOCAR изучает дополнительные пути сокращения выбросов

SOCAR изучает дополнительные пути сокращения выбросов Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает дополнительные пути сокращения выбросов.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 13:04
SOCAR изучает дополнительные пути сокращения выбросов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает дополнительные пути сокращения выбросов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по вопросам энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации Теймур Гулиев на Caspian Energy Forum в Баку.

По его словам, SOCAR начал переход на "зеленую энергию" по инициативе руководства два года назад, в преддверии СОР28: "SOCAR всегда была известна как энергетическая компания, специализирующаяся на нефти и газе. Однако сегодня наблюдается глобальная тенденция энергетического перехода, и многие ведущие компании уже сосредоточились на устойчивой энергетике".

Т.Гулиев отметил, что процесс был сложным, поскольку в стране не хватало специалистов в области "зеленой энергии" и декарбонизации, в связи с чем SOCAR привлек к процессу международных экспертов.

По его словам, на COP28 SOCAR впервые представил общественности свои цели по декарбонизации: "Основной целью является достижение нулевых чистых выбросов к 2050 году. Следующий этап включает в себя распределение целей компании, в рамках чего основана занимающаяся реализацией проектов "зеленой энергии" компания SOCAR Green".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR explores additional pathways to cut emissions
Версия на азербайджанском языке SOCAR emissiyaların azaldılmasının əlavə yollarını araşdırır

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
12 сентября 2024 г. 09:25
Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева
Участники Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, поблагодарили президента Ильхама Алиева
11 сентября 2024 г. 20:31
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi