SOCAR изучает дополнительные пути сокращения выбросов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает дополнительные пути сокращения выбросов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает дополнительные пути сокращения выбросов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по вопросам энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации Теймур Гулиев на Caspian Energy Forum в Баку.

По его словам, SOCAR начал переход на "зеленую энергию" по инициативе руководства два года назад, в преддверии СОР28: "SOCAR всегда была известна как энергетическая компания, специализирующаяся на нефти и газе. Однако сегодня наблюдается глобальная тенденция энергетического перехода, и многие ведущие компании уже сосредоточились на устойчивой энергетике".

Т.Гулиев отметил, что процесс был сложным, поскольку в стране не хватало специалистов в области "зеленой энергии" и декарбонизации, в связи с чем SOCAR привлек к процессу международных экспертов.

По его словам, на COP28 SOCAR впервые представил общественности свои цели по декарбонизации: "Основной целью является достижение нулевых чистых выбросов к 2050 году. Следующий этап включает в себя распределение целей компании, в рамках чего основана занимающаяся реализацией проектов "зеленой энергии" компания SOCAR Green".