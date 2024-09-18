Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучает дополнительные пути сокращения выбросов.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по вопросам энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации Теймур Гулиев на Caspian Energy Forum в Баку.
По его словам, SOCAR начал переход на "зеленую энергию" по инициативе руководства два года назад, в преддверии СОР28: "SOCAR всегда была известна как энергетическая компания, специализирующаяся на нефти и газе. Однако сегодня наблюдается глобальная тенденция энергетического перехода, и многие ведущие компании уже сосредоточились на устойчивой энергетике".
Т.Гулиев отметил, что процесс был сложным, поскольку в стране не хватало специалистов в области "зеленой энергии" и декарбонизации, в связи с чем SOCAR привлек к процессу международных экспертов.
По его словам, на COP28 SOCAR впервые представил общественности свои цели по декарбонизации: "Основной целью является достижение нулевых чистых выбросов к 2050 году. Следующий этап включает в себя распределение целей компании, в рамках чего основана занимающаяся реализацией проектов "зеленой энергии" компания SOCAR Green".