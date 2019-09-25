SOCAR в течение двух лет инвестировала в экономику Грузии свыше 1 млрд долларов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и подведомственные ей структуры в 2007-2018 годах инвестировали в экономику Грузии более миллиарда долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете об устойчивом развитии" компании по 2018 году.

Отмечено, что в 2008 году SOCAR Energy Georgia взяла на себя обязательство инвестировать не менее 250 млн долларов в газификацию Грузии и расширить сеть на как минимум 250 тыс. новых абонентов. В связи с этим в газификацию Грузии инвестировано 41,9 млн долларов в 2018 году. Кроме того, 50 640 долларов было потрачено на реконструкцию спортивной площадки в Рустави, восстановление зеленых насаждений на 2 гектарах в Боржомском лесу после сильного пожара и посадку деревьев в районе Варкетили в Тбилиси в рамках социальной кампании "Зеленый Варкетили".

В 2017 году SOCAR экспортировала в Грузию 1 379,7 млн кубометров газа. В 2018 году этот показатель увеличился на 1,4% - до 1 399,7 млн кубометров.

Qeyd edək ki, SOCAR-ın Gürcüstanda fəaliyyəti “SOCAR Georgia Petroleum”, “SOCAR Gas Export-Import”, “SOCAR Georgia Gas”, “SOCAR Georgia Gas Distribution”, “Black Sea Terminal” və digər şirkətlər vasitəsilə həyata keçirilir. "SOCAR Georgia Petroleum" MMC Gürcüstan bazarında Azərbaycanın və üçüncü tərəflərin neft məhsullarının topdan və pərakəndə satışını təşkil edir. Şirkətinə 115 YDM, 16 xidmət mərkəzi və 5 neft terminalı daxildir.

SOCAR осуществляет деятельность в Грузии через свои компании - SOCAR Georgia Petroleum, SOCAR Gas Export-Import, SOCAR Georgia Gas, SOCAR Georgia Gas Distribution, Black Sea Terminal и пр. SOCAR Georgia Petroleum имеет 115 АЗС, 16 центров обслуживания и 5 нефтяных терминалов на грузинском рынке, организует оптовые и розничные продажи нефтепродуктов третьих сторон.

ООО SOCAR Georgia Gas осуществляет поставки и распределение природного газа в регионах Грузии, управляет местной сетью и обслуживает более 670 тыс. абонентов. Основным видом деятельности SOCAR Gas Export-Import является поставка природного газа двум группам потребителей: населению и объектам производства электроэнергии.