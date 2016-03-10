​SOCAR инвестировал в Швейцарию более 400 млн. франков

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на развитие экономических и политических связей между Азербайджаном и Швейцарией, товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией в 2015 году сократился. Это связано с сокращением экспорта сырой нефти, а также падением цен на нефть. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе VII заседания Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству правительства Азербайджана и Федерального совета Швейцарии.

По словам министра, товарооборот в ненефтяном секторе между странами возрос в январе на 38%: "В Азербайджане функционируют 65 швейцарских компаний, их общий объем инвестиций в экономику страны равен 220 млн. долларов. Среди них следует особо отметить Holcim - акционера Гарадагского цементного завода".

Министр экономики также дал информацию об азербайджанских компаниях, осуществляющих деятельность в Швейцарии. Он отметил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) инвестировала в экономику Швейцарии свыше 400 млн. франков: "SOCAR активно участвует на рынке торговли нефтепродуктами в Швейцарии. Компании принадлежит 48 АЗС в стране. SOCAR контролирует 7% рынка розничных продаж нефтепродуктов, 8% рынка оптовых продаж, 25% - рынка сжиженного газа".

Он также отметил, что по железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс будут курсировать поезда швейцарской компании Stadler Group.