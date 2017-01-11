SOCAR: Информация о привлечении к следствию вице-президента компании безосновательна

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "11 января некоторые электронные СМИ распространили информацию о якобы привлечении к следствию вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова. Мы официально заявляем, что эта информация безосновательна".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

По информации, ни один из вице-президентов SOCAR не привлечен к следствию по уголовному делу. "Заявляем, что руководители сайтов, распространяющих ложные сведения, несут ответственность в соответствии с положениями закона о СМИ Азербайджанской Республики", - говорится в информации.