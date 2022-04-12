SOCAR: Информация о приобретении акций сербской нефтяной компании не соответствует действительности

В последние дни в СМИ Сербии распространилась информация о том, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS.

В последние дни в СМИ Сербии распространилась информация о том, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS.

Как передает Report со ссылкой на Службу по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, данная информация не соответствует действительности.

"Недавно сербские СМИ заявили, что SOCAR заинтересована в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS. Мы заявляем, что информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что основным владельцем NIS является российская государственная компания "Газпромнефть", которая владеет 51% акций сербской нефтяной компании, а остальная часть принадлежит правительству Сербии.

После военной интервенции России в Украине, Москва столкнулась с экономическими санкциями, в том числе со стороны западных стран, за торговлю топливом и газом. Demostat пишет, что это вызывает опасения, что NIS может поставлять сырую нефть на НПЗ в Панчево через территорию ЕС.