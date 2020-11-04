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SOCAR импортировал 5,1 тыс. тонн СПГ в Украину

SOCAR импортировал 5,1 тыс. тонн СПГ в Украину SOCAR стала девятой среди 15 компаний, импортирующих СПГ в Украину
Энергетика
4 ноября 2020 г. 12:50
SOCAR импортировал 5,1 тыс. тонн СПГ в Украину

В октябре этого года SOCAR Energy Ukraine, "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), импортировала в эту страну 5,1 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, это на 1 тыс. тонн или на 16,4% меньше, чем в сентябре.

SOCAR стала девятой среди 15 компаний, импортирующих СПГ в Украину.

В октябре 2020 года объем импорта СПГ в Украину составил 138,5 тыс. тонн, что почти идентично показателям сентября. Так, в сентябре объем импортируемой в Украину СПГ составил 137,4 тыс. тонн (+0,8).

В январе-октябре этого года в страну было импортировано 1 млн 305 тыс. тонн СПГ, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Лидирует среди компаний-импортеров СПГ в страну компания "Надежда". В прошлом месяце она импортировала в Украину 16 тыс. тонн сжиженного природного газа, что на 19,4% больше, чем в сентябре.

Дочка Лукойл "Гран при Ойл" заняла второе место в этом списке. В октябре этого года импорт СПГ этой компанией в Украину по сравнению с сентябрем сократился на 16,2% и составил 14,5 тыс. тонн.

Тройку лидеров по импорту СПГ в Украину замыкает компания "Приват". В октябре этого года эта компания импортировала 11,7 тыс. тонн СПГ, что в 1,9 раза больше, чем в сентябре.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay SOCAR Ukraynaya 5,1 min ton LPG idxal edib

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