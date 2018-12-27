Американский эксперт: SOCAR играет основополагающую роль в укреплении международного рынка нефти

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Государственная Нефтяная Компания Азербайджана SOCAR играет основополагающую роль в укреплении международного рынка нефти и, прежде всего, в усилении европейского развития и экономики Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политолог, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс.

По мнению П.Тейса, SOCAR является крупнейшим поставщиком азербайджанской нефти в мире. Компания продолжает расширять свой глобальный охват и вносит ценный вклад в национальную экономику Азербайджана, отметил он.

"В 2014 году SOCAR наняла трейдеров Phibro в Лондоне и сразу же увеличила свой леверидж [cоотношение заёмного капитала и собственного капитала компании и влияние этого отношения на рентабельность - ред.] на лондонском нефтяном рынке. В прошлом году компания продавала 1,54 млн. баррелей в сутки сырой нефти, из которой более 1,06 млн. баррелей в сутки составила нефть третьей стороны. Всего SOCAR продала 110 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов", - сказал эксперт.

Политолог отметил,что SOCAR Trading SA поставляет сжиженный природный газ для газовой электростанции на Мальте. "Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR участвует в проектах других заводов СПГ в Пакистане, Бенине и Тунисе. Кроме того, SOCAR работает над строительством терминала для регазификации сжиженного природного газа в Кот-д'Ивуаре, что говорит о вкладе SOCAR в развитие международного рынка", - подчеркнул Тейс.