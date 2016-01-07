​SOCAR: Идут постоянные поиски новых рынков сбыта азербайджанской нефти

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) постоянно находится в поисках новых рынков сбыта добываемой в стране сырой нефти.

Об этом сообщили в SOCAR в ответ на запрос Report.

"Согласно общим правилам, диверсификация рынков сбыта обеспечивает безопасность страны-поставщика и дает ей преимущество для определения более выгодных цен в процессе заключения сделки. По этой причине, независимо от наблюдаемых изменений на мировом рынке, SOCAR постоянно находится в поисках новых рынков сбыта азербайджанской нефти", - сообщили в компании.

Отмечено, что предложения новых покупателей анализируются и сравниваются: "Аналитики исследуют динамику и спрос на различных рынках. Это постоянный процесс".