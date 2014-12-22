SOCAR и ВP подписали новый контракт на проведении геолого-разведочных работ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и британская ВP подписали контракт по проведению геолого-разведочных работ на потенциально перспективных структурах мелководной части Каспия вблизи Абшеронского полуострова.

Как сообщает Report, от имени правительства Азербайджана соглашение подписал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. От имени ВP документ подписал региональный президент британской компании по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл.

"Подписание нового контракта является знаменательным событием для всех вовлеченных сторон - правительства, SOCAR и BP. Тем самым начинается новый этап сотрудничества, который позволит внести лепту в долгосрочное будущее в сфере добычи нефти и газа в Азербайджане", - сказал Р. Абдуллаев, подчеркнув, что "эта новая возможность внесет вклад в поддержание уровня добычи нефти в Азербайджане в течение десятилетий".

"Это новое партнерство основывается на обширном опыте ВР по разведке и разработке на мелководных территориях по всему миру и нашем опыте в использовании самых передовых технологий в данной отрасли. Мы благодарим правительство и SOCAR за еще одну возможность использования наших знаний и технологий", - сказал в свою очередь Г.Биррелл.