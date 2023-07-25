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SOCAR и венгерская MOL Group обсудили потенциальные возможности сотрудничества

SOCAR и венгерская MOL Group обсудили потенциальные возможности сотрудничества Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская компания MOL Group рассмотрели существующие и потенциальные возможности сотрудничества между сторонами.
Энергетика
25 июля 2023 г. 19:51
SOCAR и венгерская MOL Group обсудили потенциальные возможности сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и венгерская компания MOL Group рассмотрели существующие и потенциальные возможности сотрудничества между сторонами.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом по стратегическим операциям и корпоративному развитию, членом правления венгерской компании MOL Group Дьердем Бача.

На встрече стороны провели также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Было подчеркнуто, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией успешно развивается в различных направлениях, в том числе в энергетической сфере.

В частности, было выражено удовлетворение долгосрочным сотрудничеством, плодотворными партнерскими отношениями с компанией MOL Group, отмечено успешное участие компании MOL Group в проектах основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и "Азери-Чираг - глубоководный Гюнешли", а также ценный вклад в развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Macarıstanın “MOL Group” şirkəti ilə potensial əməkdaşlığı müzakirə edib

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