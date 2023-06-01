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SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали протокол о намерениях

SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали протокол о намерениях Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и акционерное общество "Узбекнефтегаз" подписали Протокол о намерениях по торговле и логистике нефтью, нефтепродуктами, продукцией нефтехимии и газохимии.
Энергетика
1 июня 2023 г. 12:08
SOCAR и Узбекнефтегаз подписали протокол о намерениях

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и акционерное общество "Узбекнефтегаз" подписали Протокол о намерениях по торговле и логистике нефтью, нефтепродуктами, продукцией нефтехимии и газохимии.

Как сообщает Report, документ подписан по итогам переговоров в Баку президента SOCAR Ровшана Наджафа и председателя правления "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидигова

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, торговли нефтью и нефтехимической продукцией, применения цифровых и инновационных технологий и др. направлениям, представляющим взаимный интерес.

Руководители компаний также обсудили ход реализации "дорожной карты" подписанной между SOCAR и "Узбекнефтегаз" в июле 2022 года.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Uzbekneftegaz ink protocol of intent
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Uzbekneftegaz” ilə niyyət protokolu imzalayıb

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