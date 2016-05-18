SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали меморандум

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Делегация под руководством президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева приняла участие в открытии XX международной выставки-конференции "Нефть и газ Узбекистана" в Ташкенте.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, SOCAR представлен на мероприятии в числе более 200 ведущих энергетических организаций из 26 стран мира. Президент компании Р.Абдуллаев провел ряд встреч в рамках выставки. В ходе встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым Р.Абдуллаев, подчеркнув свое прибытие в Ташкент из Салоников, отметил, что начало строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) является важным шагом на пути к реализации Южного газового коридора. Б.Борисов также подчеркнул значимость проекта TAP, пожелав успехов акционерам, в том числе SOCAR.

В ходе встреч с первым вице-премьером Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым и председателем правления Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым затронуты вопросы развития двусторонних отношений, перспектив расширения связей в энергосекторе, а также состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам. На встречах с представителями Узбекистана оценены потенциальные возможности сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегаз".

В рамках визита президент SOCAR Р.Абдуллаев и глава "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов подписали меморандум взаимопонимания, заложивший основу двустороннего сотрудничества. Документ охватывает разведку и разработку нефтегазовых месторождений, а также другие потенциальные сферы сотрудничества по развитию энергетического сектора.