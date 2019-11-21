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SOCAR и “Узбекнефтегаз” для трейдерских операций создадут совместное предприятие

SOCAR и “Узбекнефтегаз” будут совместно осваивать рынки Европы

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и  АО “Узбекнефтегаз” с целью осуществления трейдерских операций в Европе и других странах создадут совместное предприятие.

Как передает Report со ссылкой на сообщение узбекской компании, этот вопрос обсуждался в АО “Узбекнефтегаз” во время встречи с делегацией Азербайджана в составе компаний SOCAR, SOCAR Trading и Chemtrade LLC.

На встрече обсуждены перспективные направления сотрудничества в области создания совместного предприятия для осуществления трейдерских операций.

В сообщении отмечается, что встреча организована в соответствии с договоренностями, достигнутыми между сторонами в октябре 2019 года в рамках визита председателя Правления АО “Узбекнефтегаз” в Баку.

По итогам встречи были определены последующие шаги для скорейшего учреждения нового СП.

Отметим, что данное СП будет новым направлением для АО «Узбекнефтегаз», позволяющим освоить экспортные рынки Европы, а также других стран не имеющих прямых транспортных коридоров с Узбекистаном.

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