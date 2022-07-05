SOCAR и "Узбекнефтегаз" будут сотрудничать в сфере цифровых технологий

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и корпорация "Узбекнефтегаз" намерены сотрудничать в сфере цифровых технологий.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и корпорация "Узбекнефтегаз" намерены сотрудничать в сфере цифровых технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом стало известно в ходе визита в Узбекистан делегации во главе с первым вице-президентом, врио президента SOCAR Ровшаном Наджафом.

Согласно информации, после государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в прошлом месяце делегация во главе с Р.Наджафом посетила Узбекистан в целях выполнения поставленных главой государства задач. В рамках визита делегация сначала посетила установленный в Ташкенте памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и возложила к нему цветы.

Делегация SOCAR побывала в Центре моделирования ОАО "Узбекнефтегаз", а также Центре производственно-диспетчерского управления.

В ходе встречи Ровшана Наджафа с председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддином Абдуллаевым были обсуждены перспективы сотрудничества двух компаний, обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече была подписана "Дорожная карта" по расширению сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегаз". Документ охватывает такие направления, как реализация совместных проектов в нефтегазовой сфере и сотрудничество в области трейдинга, нефтепереработки, нефтехимии, обмен опытом и другие важные вопросы. В то же время документ предусматривает прохождение сотрудниками "Узбекнефтегаза" стажировок на предприятиях SOCAR, организацию регулярных встреч между специалистами компаний, создание совместных рабочих подгрупп, сотрудничество в сфере цифровых технологий.

В рамках визита Р.Наджаф встретился также с первым заместителем министра энергетики Узбекистана, и.о. министра энергетики Азимом Ахмедхаджаевым, в ходе чего состоялся обмен мнениями о возможностях укрепления отношений в сфере энергетики между двумя странами.

Делегация SOCAR также встретилась с руководством Государственного комитета Узбекистана по геологии в Ташкенте. На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области геологии и изучения возможностей участия SOCAR в проектах, реализуемых в Узбекистане.