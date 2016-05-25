​SOCAR и UNİPER подписали два соглашения - ОБНОВЛЕНО - ФОТОРЕПОРТАЖ

Первая новость опубликована в 13:18

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Сумгайыте в административном здании производственного объединения (ПО) "Азерикимья" состоялось III заседание Координационной комиссии Государственной нефтяной компании (SOCAR) и германской компании UNİPER (EON).

Как сообщает Report, открывший заседание вступительным словом президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев поприветствовал гостей. Затем были представлены презентации вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова и вице-президента компании UNİPER Уве Фипина о совместных проектах по подготовке высокопрофессиональных специалистов и в других областях.

Председатель Наблюдательного совета ПО "Азерикимья" Мухтар Бабаев проинформировал участников о новых реализуемых компанией проектах.

В рамках мероприятия подписано соглашение о создании совместного предприятия SOCAR-UNİPER, которое будет специализироваться в сфере производства энергии и пара. Доля SOCAR составит 51%, UNİPER - 49%.

Кроме того, было подписано проектное соглашение о строительстве новой паровой турбогенераторной установки. Отмечено, что установка предназначена для производства дополнительной энергии на этилен-полиэтиленовом заводе "Азерикимья".

Отметим, что соглашения подписаны президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и президентом UNİPER Клаусом Шефером.

На церемонии подписания Р.Абдуллаев заявил, что проект строительства паровой турбогенераторной установки оценивается в 26 млн. евро. По его словам, первоначальные инвестиции немецкой компании составят 4 млн. евро: "Баварский банк также выделит кредит на сумму 20 млн. евро на 15 лет под 1% годовых. Это очень эффективный проект. Коэффициент возврата инвестиций равен 15%".

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Затем представители обеих компаний прибыли на этилен-полиэтиленовый завод, где ознакомились с территорией завода и приняли участие в церемонии закладки фундамента новой паровой турбогенераторной установки на площадке по производству пара и электроэнергии.

После церемонии закладки проведена акция по посадке деревьев.