​SOCAR и "Транснефть" пришли к соглашению относительно транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская компания "Транснефть" пришли к соглашению относительно транспортировки азербайджанской нефти через территорию России по трубопроводу Баку-Новороссийск в 2016 году. Об этом сообщили Report в SOCAR.

В компании отметили, что контракт будет подписан в течение нескольких дней.

Отметим, что азербайджанская нефть с 1997 года поставляется в черноморский порт по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км. В 2015 году по данному трубопроводу прокачано 1,2 млн. тонн, в 2014 году - 1 млн. тонн, в 2013 году - 1,75 млн. тонн. В 2016 году по маршруту Баку-Новороссийск планируется транспортировать 1,5 млн. тонн нефти.