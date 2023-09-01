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SOCAR и TotalEnergies обсудили второй этап разработки месторождения "Абшерон"

SOCAR и TotalEnergies обсудили второй этап разработки месторождения "Абшерон" Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и французская компания TotalEnergies обсудили второй этап разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
1 сентября 2023 г. 11:59
SOCAR и TotalEnergies обсудили второй этап разработки месторождения Абшерон

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и французская компания TotalEnergies обсудили второй этап разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным исполнительным директором TotalEnergies Патриком Пуянне было выражено удовлетворение долгосрочным плодотворным сотрудничеством между компаниями, подчеркнуто стратегическое значение совместных проектов с точки зрения энергетической безопасности страны и экономического развития региона.

В рамках встречи было отмечено историческое значение начала добычи газа по проекту схемы первоначальной добычи (СПД) на газоконденсатном месторождении "Абшерон" и организованного по этому поводу мероприятия.

На встрече также были рассмотрены текущие операции по проекту СПД, системы технической и технологической безопасности, а также возможности сотрудничества в энергетической сфере, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что первый газ с газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного примерно в 100 километрах к юго-востоку от Баку, был получен в начале июля текущего года.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, TotalEnergies mull second stage of development of Absheron field
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “TotalEnergies” ilə “Abşeron” yatağının işlənilməsinin ikinci mərhələsini müzakirə edib

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