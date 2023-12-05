SOCAR и TotalEnergies объединяют усилия для сокращения выбросов метана

В рамках своих обязательств по выявлению, количественной оценке и сокращению выбросов метана, связанных с их деятельностью, французская TotalEnergies и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписали соглашение о сотрудничес

В рамках своих обязательств по выявлению, количественной оценке и сокращению выбросов метана французская TotalEnergies и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписали соглашение о сотрудничестве по обнаружению и измерению выбросов этого газа с помощью дронов.

Как сообщает Report со ссылкой на TotalEnergies, первая такая кампания будет проведена на газовом месторождении "Абшерон", где TotalEnergies и SOCAR являются партнерами, а последующие - на активах SOCAR в Азербайджане.

"После проведения этой работы на всех наших эксплуатируемых нефтегазовых объектах мы очень рады поделиться нашим опытом и технологиями с нашим давним партнером SOCAR. Внедрение этой технологии на месторождении "Абшерон", а затем и на собственных активах SOCAR позволит нам реализовать нашу коллективную цель по достижению нулевых выбросов метана", - сказал Эммануэль де Гийебон, управляющий директор и председатель компании TotalEnergies в Азербайджане.

"Это сотрудничество представляет собой поворотный момент на нашем пути к охране окружающей среды. Интеграция технологии AUSEA в нашу деятельность является свидетельством нашей приверженности принципам устойчивого развития и ответственного производства энергии. Мы рады объединить усилия с TotalEnergies в этом проекте, устанавливая новые стандарты в отрасли по обнаружению и сокращению выбросов метана. Вместе мы стремимся не просто к соблюдению требований, но и к лидерству в экологической ответственности", - сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф.