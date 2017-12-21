SOCAR и Total обсудили перспективы сотрудничества

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ / Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с вице-президентом группы компаний Total по Южной Европе и Каспийскому региону Бернардом Клементом.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном, в том числе, о перспективах развития газоконденсатного месторождения "Абшерон". По итогам буровых работ на первой разведочной скважине в сентябре 2011 года, в Total подтвердили большие объемы запасов углеводородов (326 млрд кубометров газа и 108 млн тонн конденсата) на месторождении "Абшерон". Первая фаза разработки месторождения включает бурение скважины на глубину 450 м. В ходе работ будет использоваться полупогружная буровая установка. На этом этапе планируется добывать 1,3 млрд кубометров газа в год, на втором этапе проекта - 4 млрд кубометров. Газ, добываемый на первом этапе, будет реализовываться на внутреннем рынке Азербайджана.

Следует отметить, что соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" было подписано в 2009 году. В настоящее время SOCAR и Total имеют равные доли в проекте (по 50%).