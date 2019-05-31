SOCAR и TEKFEN подписали меморандум о взаимопонимании по строительству нового карбамидного завода

Президент Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией группы компаний TEKFEN в главе с председателем правления Муратом Гигином и президентом Джахитом Оклапом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В рамках встречи Р.Абдуллаев и М.Гигин подписали меморандум о взаимопонимании по строительству в Азербайджане нового карбамидного завода.

SOCAR рассматривает возможность строительства нового производственного объекта по производству 1 200 тонн аммиака и 2 000 тонн карбамида в сутки в Сумгайыте.

Меморандум также предусматривает сотрудничество в рамках маркетинга продукции.

Согласно документу, компании создадут рабочую группу, которая проанализирует следующие вопросы для принятия итогового решения о строительстве нового завода:

- возможное участие компаний, входящих в Tekfen Contracting Group, на основе договора EPC (инжиниринг, закупки и строительство) в строительстве объектов на заводе;

- осуществление маркетинга, продаж и распространения производимой продукции дочерней компанией Tekfen - Toros Tarım, которая имеет широкую дилерскую сеть на турецком рынке, а также перспективы выхода новых продуктов на рынки в различных регионах мира;

- возможная роль Toros Tarım в маркетинге, продажах и распространении продукции, производимой на имеющемся заводе SOCAR Karbamid, до строительства нового комплекса;

- Участие SOCAR и Tekfen в качестве долевых акционеров в новом карбамидном заводе.